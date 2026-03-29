Sul crollo di una palazzina alla Playa, il sindaco ha riferito che due uomini di origine extracomunitaria sono fuggiti dal sito dell'incidente, mentre un terzo non è stato ancora rintracciato. Le autorità stanno conducendo le operazioni di ricerca, utilizzando anche le mani per scavare tra le macerie. Finora, non ci sono conferme sulla presenza di eventuali persone intrappolate.

Angelo Balsamo: "Ho fatto intervenire mezzi meccanici privati per aiutare. Se i vigili del fuoco lo vorranno, se lo riterranno opportuno, potranno utilizzarli. Stanno facendo tutto con la massima cautela proprio perché non sappiamo se fra le macerie vi sia o meno la persona di cui non abbiamo notizie". Squadre di movimento terra dei pompieri stanno arrivando da Palermo e da Trapani AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Il crollo della palazzina alla Playa, il sindaco: "Due uomini sono scappati, un terzo non sappiamo dove sia... si scava a mani nude"

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