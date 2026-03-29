Il corteo No Kings a Roma foto di Meloni a testa in giù Mondo libero dalle guerre

Un corteo denominato No Kings si è svolto a Roma, con manifestanti che hanno esibito una fotografia di Meloni con la testa rivolta all’indietro. La manifestazione ha avuto come slogan “Mondo libero dalle guerre” e si è concentrata sulla protesta contro le politiche militari e le decisioni di intervento internazionale. L'evento si è svolto nel centro della città, coinvolgendo diversi gruppi e manifestanti.

Roma, 29 marzo 2026 – “Per un mondo libero dalle guerre”. Per questo sfila a Roma da piazza della Repubblica a San Giovanni il corteo No Kings Italia, mentre negli Stati Uniti sono oltre tremila le manifestazioni organizzate contro Donald Trump con il più grande movimento di protesta che scende in piazza per la terza volta in meno di un anno. La lunga fila di persone passa per via Cavour con lo striscione “Vi abbiamo già cacciato una volta” dedicato al governo Meloni mentre un missile di legno con fiori e la bandiera della pace sulla punta sfila insieme ai partecipanti con la scritta “Terza guerra mondiale, ma che siete matti? Non la vogliamo studiare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il corteo No Kings a Roma, foto di Meloni a testa in giù. “Mondo libero dalle guerre” Articoli correlati A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Foto di Meloni a testa in giù. Bandiere ProPalAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Leggi anche: Manifestazione «No Kings» a Roma, «per un mondo libero dalle guerre» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il corteo No Kings a Roma foto di... Temi più discussi: No Kings, il corteo contro guerre e riarmo: Sarà una grande festa popolare; Corteo No Kings, migliaia in piazza a Roma contro i re e le loro guerre: Referendum ha sfiduciato il governo Meloni; No Kings Italia, a Roma il corteo contro la guerra; Corteo No Kings a Roma, bandiere della pace e 'missile' coi fiori. Striscioni anche per gli anarchici. Oggi corteo No Kings Italia a Roma contro la guerra: Blocchiamo tuttoUna grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla, una mobilitazione globale che si svolge in contemporanea in altri Paesi, contro i re e le loro guerre. Oggi, sabato 28 marzo, è il gio ... tg24.sky.it No Kings, a Roma il corteo contro le guerre: Siamo 300mila. E spunta ghigliottina con foto di Meloni, La Russa e Nordio a testa in giùAl grido di siamo 300mila la testa del corteo del movimento No Kings che si è snodato oggi, sabato 28 marzo, a Roma nell'ambito della mobilitazione globale 'Together-Contro i re e le loro guerre' (i ... adnkronos.com "Per un mondo libero dalle guerre", a Roma migliaia al corteo No Kings #ANSA - facebook.com facebook A Times Square, oggi manifestazione “No kings”. Anche qui la costituzione non si tocca. #NoKings x.com