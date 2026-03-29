Il Contrappunto La domenica è in musica

Saranno le melodie di Luigi Boccherini e Franz Schubert a chiudere la terza edizione della rassegna " Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto ", organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 16.30 (ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana), come sempre al Teatro Il Momento in via del Giglio a Empoli. " Toscana: terra musicale che unisce " è il titolo dell’ultima di sette tappe (due in più rispetto alla precedente edizione) di un percorso che, domenica dopo domenica a partire dallo scorso febbraio, ha accompagnato il pubblico tra musica, incontri e momenti di condivisione, registrando partecipazione e interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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