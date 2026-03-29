Il consigliere comunale nel bosco della droga e l' incontro coi pusher

Un consigliere comunale è stato visto più volte nel bosco frequentato da spacciatori. Non è la prima volta che si reca in quell’area, dove si sono verificati diversi incontri con persone coinvolte nel traffico di droga. La presenza del consigliere in quella zona è stata segnalata più di una volta, senza che siano stati resi pubblici i motivi di tali visite.

Non è la prima volta che si addentra nel bosco della droga. Lo fa da anni, per nulla intimorito dai possibili incontri. Lo ha fatto quando indossava la fascia tricolore, e lo fa adesso che siede tra i banchi dell’opposizione. E lo ha fatto anche nei giorni scorsi, accompagnati dalle telecamere della Rai. Stiamo parlando di Dante Cattaneo, consigliere comunale della Lega a Ceriano Laghetto. Cattaneo continua la sua battaglia per denunciare il mercato della droga che avviene tra gli alberi e i cespugli del bosco della droga. Quelle Groane che, oasi verde nel cuore della Brianza, in alcuni punti si trasformano anche in teatro di attività illecite e di mercato dove pusher e clienti possono entrare in contatto lontano dagli occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il consigliere comunale nel bosco della droga e l'incontro coi pusher Articoli correlati L’esecuzione nel bosco della droga. Identificato il pusher ucciso a fucilateIdentificata la vittima dell’agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle Groane. Milano, coi volontari nel bosco della droga: “A Rogoredo paura e disperazione”Lo psicologo Simone Feder una volta a settimana si reca tra i tossicodipendenti che vagano nella zona dove lunedì scorso un 28enne è rimasto ucciso... Altri aggiornamenti su consigliere comunale Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026 - Presentazione candidature per l'elezione del Sindaco e Consiglio Comunale; Mercoledì 25 marzo alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, si riunisce il Consiglio Comunale; Consiglio comunale del 24 marzo; Il Consiglio comunale approva la modifica al regolamento Tari. Catanzaro, Aterp: assolto il consigliere Sergio Costanzo e le altre persone coinvolteÈ stato assolto il consigliere comunale Sergio Costanzo nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta sul presunto mercimonio degli alloggi gestiti ... catanzaroinforma.it I cinque anni di Silvestri sul confine della politica legnanese: Oltre le tensioni, il consiglio ha lavoratoUmberto Silvestri si avvicina alla fine del mandato con un bilancio che, nonostante i momenti molto difficili, definisce positivo con l'invito ad avere fiducia nelle istituzioni ... legnanonews.com SCONTRO POLITICO “Chiedere mezzo milione di euro a un consigliere comunale non è amministrazione: è intimidazione”. #lattacco #apricena #politica - facebook.com facebook Il consigliere comunale @MatteoSenno ha preso parte questa mattina alla celebrazione del Precetto pasquale nella Chiesa di Carpenedo. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore alla Promozione del territorio @plmr543 e il presidente della Muni x.com