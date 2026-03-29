Il consigliere comunale nel bosco della droga e l' incontro coi pusher

Da monzatoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consigliere comunale è stato visto più volte nel bosco frequentato da spacciatori. Non è la prima volta che si reca in quell’area, dove si sono verificati diversi incontri con persone coinvolte nel traffico di droga. La presenza del consigliere in quella zona è stata segnalata più di una volta, senza che siano stati resi pubblici i motivi di tali visite.

Non è la prima volta che si addentra nel bosco della droga. Lo fa da anni, per nulla intimorito dai possibili incontri. Lo ha fatto quando indossava la fascia tricolore, e lo fa adesso che siede tra i banchi dell’opposizione. E lo ha fatto anche nei giorni scorsi, accompagnati dalle telecamere della Rai. Stiamo parlando di Dante Cattaneo, consigliere comunale della Lega a Ceriano Laghetto. Cattaneo continua la sua battaglia per denunciare il mercato della droga che avviene tra gli alberi e i cespugli del bosco della droga. Quelle Groane che, oasi verde nel cuore della Brianza, in alcuni punti si trasformano anche in teatro di attività illecite e di mercato dove pusher e clienti possono entrare in contatto lontano dagli occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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