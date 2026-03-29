Il Comune omaggia Federico Pelizzari campione paralimpico

Il Comune di Mandello del Lario ha deciso di rendere omaggio a Federico Pelizzari, giovane atleta di 25 anni, che ha conquistato una medaglia d’argento nella gara di combinata alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La premiazione si inserisce tra gli eventi ufficiali organizzati per celebrare i risultati sportivi ottenuti dal campione nel contesto internazionale. La città ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per la sua prestazione.

MANDELLO DEL LARIO Non è una medaglia olimpica d’argento, ma è lo stesso un premio da palmarès. I mandellesi rendono onore a Federico Pelizzari, il campione di sci paralimpico di 25 anni, argento in combinata alle Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, e l’assessore allo Sport, Sergio Gatti, gli hanno consegnato una targa celebrativa a nome di tutti i cittadini del paese sulle sponde del lago. "Con profonda stima e orgoglio, l’Amministrazione comunale di Mandello del Lario celebra lo straordinario traguardo raggiunto – si legge nella targa a "Federico Pelizzari campione paralimpico di sci alpino a Milano – Cortina 2026 con profonda stima e orgoglio" -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune omaggia . Federico Pelizzari campione paralimpico Articoli correlati Mandello abbraccia Federico Pelizzari: "Il tuo argento ci ha entusiasmato"Festa alla Polisportiva e una targa dall'Amministrazione dopo la grande prova alle recenti paralimpiadi invernali. Federico Pelizzari, è una rimonta d’argento in combinata! Prima medaglia alle ParalimpiadiPochi minuti dopo aver eguagliato Pechino 2022, l’Italia riscrive il numero di medaglie ed aggancia Torino 2006: l’ottavo podio azzurro alle... Aggiornamenti e notizie su Federico Pelizzari Temi più discussi: Il Comune omaggia . Federico Pelizzari campione paralimpico; Mandello abbraccia Federico Pelizzari: Il tuo argento ci ha entusiasmato; Mandello premia Federico Pelizzari, argento alle Paralimpiadi; TARGA CELEBRATIVA E FESTEGGIAMENTI PER FEDERICO PELIZZARI, PROTAGONISTA AI GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI 2026. Mandello abbraccia Federico Pelizzari: Il tuo argento ci ha entusiasmatoFesta alla Polisportiva e una targa dall'Amministrazione dopo la grande prova alle recenti paralimpiadi invernali. L'atleta: Una felicità immensa che sognavo fin da bambino ... leccotoday.it La prima volta di Federico Pelizzari, argento alle Paralimpiadi. Abodi gioisce: Medaglia preziosa come un diamanteLo sciatore, nato a Mandello del Lario nel lecchese, si è messo al collo il primo metallo ai Giochi Invernali: Ripagato tutto il sudore che ho messo in questi ultimi due anni. La felicità del minist ... msn.com Mandello celebra Federico Pelizzari, medaglia d’argento alle Paralimpiadi Invernali 2026 facebook "#FedericoPelizzari" - Results on X | Live Posts & Updates x.com