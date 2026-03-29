Il commento | l’ora delle scelte Atleta o coach? Il primo vince sempre

Venerdì sera, l’allenatore che ha conquistato l’ultimo scudetto è stato ufficialmente esonerato. La scelta è arrivata dopo un periodo di valutazioni e discussioni interne. La decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno della squadra, con il club che ha comunicato l’interruzione del rapporto con il tecnico. La vicenda ha generato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Gallo C’eravamo tanto amati. Venerdì sera – c’è chi ha ipotizzato un pesce d’aprile anticipato – Dusko Ivanovic, l’allenatore dell’ultimo scudetto, è stato esonerato. Un anno fa, dopo la debacle in Coppa Italia, il Sergente di Ferro aveva rilanciato: "Vinceremo il tricolor". Sembrava una boutade, grazie anche a San Toko, lo scudetto arrivò puntualmente a Brescia. Un anno dopo, una Caporetto simile in Coppa Italia. Questa volta, però, nessun annuncio. Parole sempre stringate, talvolta geniali. Come: "In Virtus non ci sono problemi, ma strumenti per risolverli". Queste stesse parole, però, si sono ribellate. Perché se, come pare, Edwards è diventato un problema, l’unica soluzione individuata sarebbe stata quella di fare a meno di Carsen, il giocatore più pagato nonché la principale bocca da fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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