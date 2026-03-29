Il colpo basso di Netanyahu a Meloni Quando finisce un amore

Un episodio recente ha visto un confronto tra il governo israeliano e la Chiesa di Roma, portando a una situazione di tensione tra le due parti. Le dichiarazioni e le azioni intraprese hanno richiesto una risposta immediata da parte del governo italiano, che ha dovuto riconsiderare la propria posizione. La vicenda si inserisce in un quadro di rapporti complicati tra le istituzioni religiose e le autorità israeliane.

L’enorme e superba offesa che Israele porta alla Chiesa di Roma obbliga Giorgia Meloni a una retromarcia assoluta, definitiva. Le sue parole, “l’ enorme offesa ” appunto, testimoniano che la politica estera del governo fin qui seguita, quell’inossidabile, cocciuta, tetragona alleanza con gli Usa e Israele, finisce travolta dalle macerie di una considerazione finale. Le relazioni che Trump con le sue guerre e Netanyahu con le sue azioni non riescono più a essere gestite e anzi iniziano a rappresentare un danno politico enorme per l’esecutivo. Se il tycoon americano ha messo le mani in tasca alle famiglie italiane e mandato in crisi, con gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il colpo basso di Netanyahu a Meloni. Quando finisce un amore Articoli correlati Leggi anche: BLOG | Quando l’amore finisce: perché alcuni non accettano l’abbandono Leggi anche: Le Relazioni Difettose. Quando l’amore finisce e restano solo macerie