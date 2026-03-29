Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Il Cinema della Normale torna in sala con 'Sweet Dreams (are made of Film)', una rassegna che si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell’onirico. Pur unificati da un medesimo linguaggio, che gioca su atmosfere misteriose e visionarie, i film scelti dalle allieve e dagli allievi della Scuola Normale Superiore spaziano infatti tra generi ed epoche molto distanti. Pietro Biello e Leonardo Girolami, allievi ordinari SNS, introdurranno la proiezione del film "Lazzaro felice" di Alice Rohrwacher. "Lazzaro felice" è la storia di una piccola santità senza miracoli, senza poteri o superpoteri, senza effetti speciali: la santità dello stare al mondo e di non pensare male di nessuno, ma semplicemente credere negli altri esseri umani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Il Cinema della Normale: proiezione di 'Lazzaro felice' di Alice Rohrwacher

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