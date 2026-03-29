Il cesareo non è un fallimento | perché il parto naturale non deve diventare un dogma

Recentemente si è discusso del fatto che il parto cesareo non rappresenta un fallimento, sottolineando che il parto naturale non dovrebbe essere considerato un obbligo. Il movimento per il parto fisiologico ha portato maggiore attenzione alle scelte delle donne, anche se si continua a evidenziare come ogni metodo di nascita abbia le sue caratteristiche e indicazioni specifiche.

Frances Hand, dottoranda in Giurisprudenza all’Università di Oxford, su The Conversation spiega che, se il movimento per il parto naturale ha avuto il merito di restituire voce e potere decisionale a moltissime donne, alcune madri raccontano di essersi sentite spinte a evitare epidurale, cesareo o altre procedure mediche, anche quando le ritenevano più sicure o più adatte per sé. La ricerca di Frances Hand parte dal Regno Unito, dove negli ultimi anni diverse inchieste sui reparti maternità hanno fatto emergere non solo la pressione ad accettare interventi medici, ma anche quella opposta, cioè la spinta a inseguire il parto naturale a tutti i costi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il cesareo non è un «fallimento»: perché il parto naturale non deve diventare un dogma Articoli correlati Nave Garibaldi, Cesareo: “Deve restare a Taranto e diventare motore di sviluppo”Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito il futuro della Nave Garibaldi e, in particolare, la sua permanenza a Taranto. “Dopo i 40 anni il parto deve essere sempre il parto?”Salve, ho 41 anni e nella preparazione al parto mi hanno parlato di induzione programmata. Una selezione di notizie su Il cesareo non è un fallimento perché... Argomenti discussi: Il cesareo non è un fallimento: perché il parto naturale non deve diventare un dogma; FALLIMENTO COSMO SRL: COLELLA, CONDANNA RIDIMENSIONATA AD UN SOLO CAPO, ANCORA SUB IUDICE.