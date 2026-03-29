Il centro olistico ’Luce’ riapre Locali rinnovati sempre in via Saffi

Il centro olistico ’Luce’ ha riaperto i suoi spazi in via Saffi dopo i lavori di rinnovamento. Tra i professionisti che operano al suo interno ci sono Monica Laghi, operatrice olistica, e Melissa Morbidelli, naturopata. La struttura offre servizi nel settore del benessere e della medicina naturale. La riapertura si inserisce in un contesto di attività che proseguono nel rispetto delle normative vigenti.

Monica Laghi, operatrice olistica, e la naturopata Melissa Morbidelli del centro olistico modiglianese ‘Luce’ si spostano solo di qualche decina di metri con la loro attività, rimanendo sempre in via Saffi ma al civico 28A, in un ambiente molto più confortevole e spazioso prima occupato dalla libreria Bauci Città, a sua volta trasferitasi in via Garibaldi. Così l’antica via del commercio, che ha recentemente perso l’altra attività, riesce a mantenere almeno questo centro di benessere. La nuova apertura sarà festeggiata stamattina all 11.11, orario insolito ma che nella numerologia porta fortuna, con un buffet che proseguirà fino alle 13. Ai partecipanti sarà offerto un voucher sconto del 10%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centro olistico ’Luce’ riapre. Locali rinnovati, sempre in via Saffi Articoli correlati Gli studenti tornano all'Ip Marconi: locali rinnovati e un progetto da oltre 2 milioni in partenzaMiglioramento sismico dell’edificio, con opere di consolidamento strutturale e l’adozione di soluzioni tecniche avanzate per aumentarne la resistenza... Morta dopo asportazione neo in un centro olistico: medico bresciano dovrà risarcire la famigliaBrescia, 21 gennaio 2026 – Il medico bresciano Paolo Oneda dovrà risarcire la famiglia di Roberta Repetto, 40enne morta per un melanoma dopo che il... Tutto quello che riguarda Il centro olistico 'Luce' riapre Locali... Argomenti discussi: Il centro olistico ’Luce’ riapre. Locali rinnovati, sempre in via Saffi; Saluzzo, Festa della luce al Quartiere.