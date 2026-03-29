Il Castelfidardo tenta di ottenere tre vittorie consecutive oggi a Pomezia, in uno stadio dove ha già vinto in passato per i playoff nazionali di serie D. La partita si svolgerà a porte chiuse e rappresenta un momento importante nella corsa alla salvezza. Nel frattempo, si cerca anche di conquistare punti utili per migliorare la posizione in classifica.

In cerca del tris vincente di fila. Ci andrà oggi il Castelfidardo, a Pomezia. Nello stadio laziale, dove il Castelfidardo ha dolci ricordi visto che meno di due anni fa i biancoverdi avevano conquistato il pass per la finale nei playoff nazionali per la D, si giocherà a porte chiuse. Come del resto due stagioni fa. E oggi il team biancoverde vorrà di nuovo vincere. In palio stavolta punti salvezza. La squadra di mister Stefano Cuccù vorrà vendicare la sconfitta casalinga dell’andata, di misura (2-3), ma come ha detto in settimana l’esterno dei fidardensi, Valentino, "sarà una partita complicata e diversa rispetto all’andata perché loro hanno cambiato tanto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Castelfidardo a caccia del tris. A Pomezia si cerca il pass salvezza

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