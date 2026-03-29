Il cantiere al rallenty | Ma ormai ci siamo lavori finiti a novembre

Un rappresentante del cantiere ha dichiarato che i lavori sono in fase avanzata e che saranno conclusi entro fine ottobre o, al massimo, ai primi di novembre. L’obiettivo è completare l’intervento entro questa data, consentendo il trasferimento dell’immobile pronto per quella stessa stagione. La situazione attuale indica che i lavori sono prossimi al completamento, con le ultime fasi in corso.

"Entro fine ottobre, al massimo i primi di novembre, i lavori saranno finiti e l’immobile sarà pronto. Significa che le impalcature verranno tolte anche prima". A parlare è Davide Zanzuri, amministratore delegato della Perseo Geie di Roma proprietaria dell’immobile all’angolo tra via di Roma e via Diaz che una volta apparteneva alla Cattolica Assicurazioni. Circa la metà dei 37 appartamenti, assicura Zanzuri, è già stata venduta e il palazzo dispone anche di diciotto parcheggi ai quali si accede da via Mariani, in uno spazio dove si trovano anche i posti auto dell’altro immobile di cui è stato appena concluso il recupero, quello tra via di Roma e via Marinai, di un’altra proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere al rallenty: "Ma ormai ci siamo, lavori finiti a novembre" Articoli correlati Leggi anche: Lavori finiti alle vecchie carceri. Il primo cantiere con fondi Pnrr Leggi anche: Mastri Caravaggini, finiti i lavori: scuola riaperta dopo un anno di cantiere