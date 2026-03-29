Dopo aver affrontato diverse complicazioni legate a un tumore, Igor Protti ha recentemente subito un intervento e ha deciso di parlare della sua condizione durante una trasmissione di Sky Sport. In questa occasione, ha condiviso alcune riflessioni sul suo passato e sulla malattia, aprendo un dialogo aperto con il pubblico attraverso il nuovo podcast “Sky Calcio Unplugged”.

Il suo film, il passato, la malattia. Igor Protti torna a parlare e lo fa a “Sky Calcio Unplugged”, nuovo podcast di Sky Sport. Da luglio 2025 Igor Protti lotta contro un tumore al colon, che ha poi interessato anche le vertebre dopo un paio di mesi. Una malattia che lo ha segnato nel corso degli ultimi mesi e che però – come ha ripetuto più volte – gli ha dato ulteriore forza. “Da dieci mesi sono in lotta con un avversario subdolo, purtroppo questo percorso mi ha già creato diverse complicazioni che mi fanno tornare un po’ indietro. Poco tempo fa sono stato di nuovo operato e dopo 20 giorni a letto sto ricominciando a camminare, cerco di recuperare”, ha spiegato l’ex attaccante di Livorno e Bari tra le tante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il cancro è un avversario subdolo, ho avuto diverse complicazioni”: come sta Igor Protti dopo l’ultimo intervento

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