Il calcio non è solo business l’ingresso dei tifosi nelle società restituisce voce a valori comunitari Parla Marco Scurria

Lo scorso venerdì a Roma si è svolto un convegno dedicato alla tutela del patrimonio calcistico italiano, con un focus sulla salvaguardia della passione dei tifosi. L’evento ha affrontato le problematiche legate all’aumento della speculazione e del profitto nel mondo del calcio, evidenziando l’importanza di preservare i valori comunitari associati allo sport. Tra i relatori, anche un rappresentante ha sottolineato il ruolo dei tifosi nelle società calcistiche.

Lo scorso venerdì si è tenuto a Roma un convegno sulla tutela del patrimonio calcistico italiano, inteso nella sua accezione più genuina, ovvero tutela della passione dei tifosi, in un mondo dove oramai sembra farla da padrona solo la speculazione e il profitto. Tra i relatori troviamo il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria, l’ex deputato della Lega Daniele Belotti, l’ex deputato e attivista di sinistra Paolo Cento e l’avvocato penalista Lorenzo Contucci. I temi trattati vanno dal caro biglietti alle trasferte vietate, fino alla questione giuridica del daspo, misura che nonostante restringa la libertà personale, non viene emessa da un giudice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Il calcio non è solo business, l’ingresso dei tifosi nelle società restituisce voce a valori comunitari». Parla Marco Scurria Articoli correlati Giornata della memoria, Marco Scurria (FdI): “L’Olocausto non fu solo sterminio ma un annullamento dell’essere umano”In Aula, il senatore Marco Scurria (FdI) ha annunciato la necessità di una legge sull’antisemitismo. Leggi anche: La Salernitana vince ma è ancora infelice, la voce dei tifosi: "Si salva solo il risultato" Altri aggiornamenti su Parla Marco Scurria Argomenti discussi: Il calcio non è solo business, l’ingresso dei tifosi nelle società restituisce voce a valori comunitari. Parla Marco Scurria; Inter, a Roma l’evento del Secondo Anello Verde: Uomo libero? No, tifoso.