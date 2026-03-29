Il Brescello Piccardo in cerca dell’impresa

Nel calcio dilettanti si gioca un turno prima della pausa pasquale, con l’orario di inizio spostato alle 15.30 a causa del cambio d’ora. La squadra di Brescello Piccardo cerca di ottenere un risultato positivo in questa giornata di campionato. La partita rappresenta un’occasione importante per migliorare la posizione in classifica prima della sosta.

Turno prima della sosta pasquale con cambio d’ora (fischio d’inizio alle 15.30) per il calcio dilettanti. Nella quintultima d’Eccellenza, tutti tifano per il Brescello Piccardo che sale a Nibbiano per cercare di interrompere la serie vincente di 7 match della capolista che vede lo storico traguardo della Serie D. A loro volta i gialloneri di mister Fontana hanno nel mirino i play-off distanti tre lunghezze. Viaggia anche la vice-regina Vianese di scena sul terreno del Salsomaggiore, maglia nera e ormai all’ultima spiaggia. Fari puntati sul derby della Bassa fra un Fabbrico alla caccia del bis dopo il blitz di Rolo e un Campagnola che può ancora salvarsi senza gli spareggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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