Igor Tudor non è più l'allenatore del Tottenham lascia la panchina dopo appena sei settimane

Il Tottenham ha comunicato che Igor Tudor non è più l'allenatore della squadra. La decisione è stata presa dopo sei settimane dall'inizio del suo incarico. Tudor lascia la panchina con effetto immediato e non sarà in campo al ritorno dalla sosta. La squadra si trova a pochi punti dalla zona retrocessione.

Il Tottenham ha annunciato l'addio di Tudor, non sarà in panchina al rientro dalla sosta: lascia gli Spurs con effetto immediato a un passo dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Igor Tudor rischia già l’esonero dal Tottenham: è stato ingaggiato appena tre settimane faIgor Tudor da tre settimane è l'allenatore del Tottenham, ma rischio l'esonero già adesso. Juventus, Igor Tudor sarà il nuovo allenatore del TottenhamTudor verso il Tottenham Igor Tudor è pronto a una nuova avventura in panchina, e non sarà facile. Contenuti e approfondimenti su Igor Tudor Temi più discussi: Igor Tudor, lutto durante Tottenham-Nottingham Forest: muore il padre Mario, Igor non si presenta ai microfoni; Tottenham, ore contate per Tudor: esonero vicino dopo lo 0-3 nello scontro salvezza; Grave lutto per Igor Tudor: scompare il padre durante la gara del Tottenham; Lutto per Igor Tudor: il padre è morto durante la partita del Tottenham. Tudor, incubo senza fine: un grave lutto ha colpito l’ex Juve mentre il Tottenham sprofondava, esonero vicinoUna notizia terribile ha sconvolto Tudor mentre il suo Tottenham veniva travolto in casa dal Nottingham Forest: cosa è successo al termine della partita. sport.virgilio.it Igor Tudor, lutto durante Tottenham-Nottingham Forest: muore il padre Mario, Igor non si presenta ai microfoniUn grave lutto ha colpito Igor Tudor, tecnico del Tottenham che in Italia ha allenato Udinese, Verona, Lazio e Juventus. È morto il padre Mario. È scomparso proprio durante la partita degli Spurs cont ... corriere.it E' durata circa 45 giorni l'avventura di Igor Tudor al Tottenham. E' di notizia di poco fa la decisione del club di interrompere l'accordo con il tecnico croato (la nota parla di un accordo tra le parti). Sotto la guida di Tudor, gli Spurs hanno avuto un ruolino di marci - facebook.com facebook Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre x.com