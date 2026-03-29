Igor Tudor non è più l'allenatore del Tottenham lascia la panchina dopo appena sei settimane

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham ha comunicato che Igor Tudor non è più l'allenatore della squadra. La decisione è stata presa dopo sei settimane dall'inizio del suo incarico. Tudor lascia la panchina con effetto immediato e non sarà in campo al ritorno dalla sosta. La squadra si trova a pochi punti dalla zona retrocessione.

Il Tottenham ha annunciato l'addio di Tudor, non sarà in panchina al rientro dalla sosta: lascia gli Spurs con effetto immediato a un passo dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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