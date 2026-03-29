Ieri in Campania, presso l’ospedale San Pio, si è verificato un caso insolito: una donna ha dato alla luce un bambino senza sapere di essere incinta. La donna, che si trovava in reparto per un’altra ragione, ha iniziato ad accusare contrazioni e ha dato alla luce il neonato nel corso della giornata. La famiglia è stata informata e il personale sanitario ha fornito assistenza sia alla madre che al bambino.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 28 marzo 2026. Avellino –Un cedimento si è verificato all’interno della galleria in costruzione nel cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari nel tratto della costituenda stazione Hirpinia, in provincia di Avellino. I lavori di scavo sono stati sospesi dalle due maxi talpe che stanno lavorando nel tratto Apice-Orsara, tutti in galleria per complessivi 27 chilometri con un investimento pari a 1,2 miliardi. (LEGGI QUI) Benevento – Pensava di avere un malore, invece stava per diventare madre. Una storia sorprendente e a lieto fine ha segnato il weekend dedicato alle Palme presso l’ AORN San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: al ‘San Pio’ donna partorisce ma non sapeva di essere incinta

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