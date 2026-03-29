Nel 2025, la regione ha speso 345 milioni di euro per le cure ricevute da cittadini di altre zone del paese. La cifra rappresenta i costi sostenuti per la mobilità passiva, cioè le prestazioni sanitarie fornite fuori dal territorio regionale. Questo dato evidenzia il volume di servizi sanitari erogati a persone provenienti da altre aree e il relativo impatto economico sulla regione.

La Puglia nel 2025 ha dovuto sborsare 345 milioni di euro per la mobilità passiva, tanto sono costate le cure prestate da altre regioni ai pugliesi. Dei 345 milioni, 246 sono stati versati per rimborsare 53mila ricoveri ospedalieri. Ma il dato più eclatante è che l'85% della spesa totale è finita nelle casse degli ospedali privati, principalmente di Emilia Romagna e Lombardia. Una statistica che ha fatto suonare l'alert e ha convinto la giunta Decaro ad intervenire immediatamente approvando la delibera che dà il via libera alla sottoscrizione degli accordi con cinque regioni: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Lazio. La... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - I viaggi della speranza arricchiscono i privati: 345 milioni nel 2025

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