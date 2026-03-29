Compiono trent'anni e spesso portano con sé cambiamenti nelle abitudini e nelle possibilità di svolgere alcune attività. Questa fase viene descritta come un passaggio che può comportare restrizioni o difficoltà nelle azioni quotidiane che prima risultavano semplici. Viene anche fatto riferimento a un aspetto meno positivo di questa età, spesso trascurato, legato a limitazioni che si presentano con il passare del tempo.

C e li hanno venduti come una rinascita, ma nessuno ci ha parlato del lato B: quella zona grigia in cui alcune cose che facevamo con disinvoltura smettono di essere praticabili. “Oltre la magia delle Winx”: a Pescara la mostra sui 30 anni dello studio d’animazione Rainbow X Leggi anche › Il racconto dei vostri 30 anni 1. Ciao ciao divano. Il corpo a vent’anni è una macchina indifferente alle superfici, impermeabile al disagio e dotata di una capacità rigenerativa che è quasi una mancanza di rispetto per chi ha già compiuto trent’anni o, ancora peggio, cinquanta. Dormire sul divano non è ancora un problema. Poi lo diventerà. Una specie di dichiarazione di guerra alla colonna vertebrale, un dispositivo di tortura lombare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I trent’anni prima o poi arrivano. Ecco una guida semi-seria alle avvisaglie che l'ingresso negli "enta" porta con sé

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Trent’anni fa, come oggi, una battaglia che non era solo politica, ma identità, visione, popolo, destino. Libertà, autonomia, territorio, lavoro, sacrificio, responsabilità, giustizia, sicurezza. In quattro parole: padroni a casa nostra. Spesso, allora come oggi, soli co x.com