I segretari comunali e provinciali casertani ai vertici della rappresentanza di categoria nazionale

I segretari comunali e provinciali di Caserta hanno preso parte al XXIII congresso dell’Unione Nazionale, tenutosi a Roma nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. La sezione regionale dell’Unscp Campania ha inviato una numerosa delegazione composta da rappresentanti di diversi enti. La partecipazione ha coinvolto membri di diverse località e ha visto la presenza di numerosi partecipanti.

Al termine delle tre giornate congressuali, il segretario regionale Geraldo Bonacci, segretario generale del comune di Maddaloni, è stato eletto componente della Segreteria nazionale Unscp, con funzioni di vicesegretario nazionale, mentre Antonella Palermo, segretaria generale di Casagiove, è stata eletta nella Direzione nazionale. Al congresso è stato ribadito il valore della figura apicale dell'ente locale che non è solo presidio di legalità ma garanzia di equilibrio e guida importante dei processi di governo e di buona amministrazione. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - I segretari comunali e provinciali casertani ai vertici della rappresentanza di categoria nazionale Articoli correlati Leggi anche: Elezioni comunali a Salerno: "Fico candidato sindaco?", il presidente della Campania "delega" ai segretari regionali Scontro sulle Provinciali e rottura con Iovino, i vertici provinciali del Psi si dimettonoVignola, De Falco e Giannini: "Partito ridotto a civica dove personaggi senza identità politica entrano ed escono in base alle proprie ambizioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a segretari comunali Temi più discussi: L’esclusione dei segretari dai limiti di spesa del personale; Due orientamenti interpretativi sull’art.40 del CCNL Area Funzioni Locali ( Sez. Segretari); Segretari comunali, nuove risorse e welfare: i chiarimenti ARAN sul CCNL 2022-2024; Decorrenza efficacia modifica del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. Segretari comunali, la crisi nel Polesine: dei 50 municipi della provincia, 18 sono senza il titolare. La mappaROVIGO - È una figura centrale per il funzionamento di ogni Comune, il vertice tecnico-amministrativo dell'ente, garante della legittimità degli atti e punto di raccordo tra politica e macchina ... ilgazzettino.it Congresso FdI. Eletti i segretari comunaliIl primo congresso di Fratelli d’Italia per i comuni medicei di Carmignano e Poggio a Caiano ha visto l’elezione per acclamazione dei due nuovi segretari comunali: Matteo Bonfanti per Poggio a Caiano, ... lanazione.it Scoppia la polemica sul nuovo accordo decentrato per i segretari comunali: la retribuzione legata ai rischi del territorio fa discutere. «Calabria zona difficile, ma così si etichetta una regione» - facebook.com facebook