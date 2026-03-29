I paesi del Golfo si mostrano riluttanti a mettere fine alla guerra in Medio Oriente, temendo le conseguenze di un prolungamento del conflitto e le possibili reazioni dell'Iran. La loro posizione si è evoluta in risposta alle tensioni e alle minacce percepite, rendendo più difficile raggiungere un accordo di pace. La situazione resta tesa, con le parti coinvolte che continuano a discutere senza trovare una soluzione definitiva.

Ora sono diventati quelli più restii a far finire la guerra in Medio Oriente, per paura che l'Iran rimanga a lungo una minaccia Quando è cominciata la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, i paesi arabi del golfo Persico erano a dir poco contrari. Temevano che l’Iran avrebbe fatto ritorsioni contro di loro, e che questo avrebbe messo in pericolo il loro modello economico e di sviluppo: è precisamente quello che è successo. Ma ora che la guerra va avanti da un mese e che il presidente statunitense Donald Trump sta cercando di avviare un negoziato (ammassando al tempo stesso soldati nel Golfo), gli stessi paesi del Golfo sono i più restii a vederla finire. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I paesi del Golfo vogliono finire il lavoro

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