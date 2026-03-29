I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie

È stata pubblicata una guida dettagliata rivolta ai docenti e al personale ATA, sia di ruolo che precari, che illustra in modo chiaro le modalità di accesso a congedi, permessi, ferie, malattie e benefici come l’assistenza 104. Il documento mira a fornire informazioni precise sui diritti e le aspettative di chi lavora nel settore scolastico.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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