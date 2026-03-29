I contendenti per sostituire Igor Tudor agli Spurs

Gli Spurs stanno valutando diversi candidati per sostituire l’allenatore attuale, con decisioni attese nei prossimi giorni. La ricerca si concentra su profili in grado di guidare la squadra nella prossima stagione, mentre le trattative sono in corso tra le parti interessate. La situazione rimane in evoluzione, con le decisioni che influenzeranno il futuro del club e la composizione dello staff tecnico.

2026-03-29 20:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Gli Spurs devono muoversi rapidamente per trovare il loro potenziale salvatore. Il Tottenham è ancora una volta alla ricerca di un allenatore che lo salvi dalla retrocessione dopo la partenza di Igor Tudor. Gli Spurs hanno annunciato domenica che Tudor aveva lasciato il club di comune accordo dopo 44 giorni in carica. Tudor ha preso solo un punto nelle sue cinque partite di Premier League alla guida. Lascia con il Tottenham un punto sopra la zona retrocessione a sette partite dalla fine. Non hanno vinto una partita di Premier League quest’anno solare e, con il West Ham che affronterà l’ultimo club dei Wolves venerdì 10 aprile nel prossimo turno di partite, gli Spurs potrebbero essere in zona retrocessione quando inizieranno a Sunderland due giorni dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - I contendenti per sostituire Igor Tudor agli Spurs Articoli correlati Leggi anche: Il Tottenham nomina l’ex tecnico della Juventus Igor Tudor allenatore ad interim degli Spurs Leggi anche: Tudor Tottenham, l’ex Juve ha detto sì agli Spurs: annuncio atteso nelle prossime ore. I dettagli dell’accordo