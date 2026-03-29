Gli Stati Uniti, che co-organizzano la prossima Coppa del Mondo, hanno perso 5-2 contro il Belgio in una partita giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La partita si è disputata sabato e ha visto gli ospiti prevalere sui padroni di casa, che hanno subito questa sconfitta davanti al proprio pubblico.

2026-03-28 23:51:00 Ecco quanto riportato poco fa: Gli Stati Uniti, co-organizzatori della Coppa del Mondo, hanno subito una sconfitta per mano del Belgio, che sabato ha vinto 5-2 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Weston McKennie ha aperto le marcature per gli Stati Uniti nel primo tempo, ma gli ospiti hanno risposto con cinque gol senza risposta grazie a Zeno Debast, Amadou Onana, un rigore di Charles De Ketelaere e una doppietta del sostituto Dodi Lukebakio. Patrick Agyemang ne ha recuperato uno per i padroni di casa nel finale, ma è stata poco più che una consolazione dato che la corsa incoerente degli Stati Uniti sotto la guida dell’allenatore Mauricio Pochettino continua solo a pochi mesi dall’inizio dell’evento clou. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I co-organizzatori della Coppa del Mondo vengono battuti dai Red Devils in casa

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