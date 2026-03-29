I braccianti arrivano dall’Uzbekistan | I primi 50 a Ferrara per la frutta Pronte le camere per accoglierli

Quindici lavoratori provenienti dall’Uzbekistan sono arrivati a Ferrara e sono stati sistemati in una struttura di via Bologna, dove si occuperanno della selezione della frutta. Le camere sono pronte per accoglierli e il loro arrivo si inserisce in un processo di integrazione nel settore agricolo locale. Sono previste ulteriori disponibilità di posti per altri lavoratori stranieri in arrivo nelle prossime settimane.

FERRARA I primi 50 in arrivo dall’ Uzbekistan andranno nella struttura di via Bologna a selezionare la frutta. Durante il giorno al lavoro, la sera una camera pronta ad accoglierli in un ex albergo a Malalbergo, in provincia di Bologna. Sono solo alcuni dei tasselli del progetto pilota che coinvolge la nostra provincia e che, in prospettiva, interesserà migliaia di operai agricoli. Una risposta alla carenza cronica di manodopera tra i filari, frutto del lavoro messo in campo da Fruitimprese nei giorni scorsi in missione in Uzbekistan. Nella delegazione dell’associazione il presidente Marco Salvi e un gruppo di imprese con interessi nel continente asiatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I braccianti arrivano dall’Uzbekistan: "I primi 50 a Ferrara per la frutta. Pronte le camere per accoglierli" Articoli correlati Andy Warhol a Ferrara, arrivano i primi capolavori per la mostra ai DiamantiFerrara, 11 marzo 2026 – Dopo il successo di pubblico e di critica della mostra su Chagall, che ha superato i 140mila visitatori, palazzo dei... Grattacielo evacuato a Ferrara, i primi 50 sfollati trovano posto in palestra: videoLe prime persone evacuate passeranno la notte sulle brande allestite dalla protezione civile.