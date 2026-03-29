Dopo la vittoria a Suzuka, Antonelli ha rivelato di aver inviato un messaggio a Jannik Sinner la sera precedente, augurandogli buona fortuna. Ha espresso anche la speranza che il tennista riesca a conquistare la finale, augurandogli sinceramente tutto il meglio. La comunicazione tra i due è stata confermata dallo stesso Antonelli, senza ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio.

“Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik (Sinner, ndr) augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale e gli auguro veramente tutto il meglio. E così in MotoGP a Bezzecchi, a Pecco Bagnaia e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo”. Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli a Sky Sport dopo la vittoria al Gp di Suzuka, facendo riferimento agli impegni del tennista Jannik Sinner, in finale al Masters 1000 di Miami, e ai piloti italiani di MotoGp, in gara stasera negli Usa, ad Austin dopo la sprint di ieri sera. Sarà infatti l’ennesimo weekend con l’Italia protagonista in varie discipline: lo è stata... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho mandato un messaggio a Sinner”: la rivelazione di Antonelli dopo la vittoria a Suzuka

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