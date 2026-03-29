hanno tante risorse per colpire noi dovremo stare attenti coi falli

Durante la conferenza stampa, l'allenatore ha sottolineato le numerose armi a disposizione della sua squadra e ha avvertito sulla necessità di evitare falli evitabili. Ha inoltre evidenziato che affronteranno una formazione molto forte e affiatata, con un gruppo che gioca da anni insieme e che rappresenta un avversario di grande livello.

"Affronteremo una squadra molto forte, esperta e con un nucleo che gioca insieme da tanto tempo. Brescia rappresenterà quindi un test di alto livello in cui proveremo a confermare il nostro percorso di crescita: serviranno tanta attenzione in difesa ed equilibrio in attacco, sviluppando un gioco collettivo". Ieri coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida nella concessionaria di ‘Severi e Scorcioni’, importante partner biancorosso. Inevitabile parlare di Miro Bilan, forse lo spauracchio principale in un team che può comunque trovare alternative ad ogni partita. "È un lungo di alto livello, molto esperto, dobbiamo costruire una difesa collettiva e affrontarlo con una tattica precisa, ma non solo lui, perché hanno tante risorse per attaccare sia con i piccoli che le ali e con un altro elemento molto forte come Ndour". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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