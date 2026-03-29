Hanno mangiato gli stessi piatti per 12 settimane il risultato sulla bilancia? Sorprendente

Una ricerca condotta negli Stati Uniti ha analizzato gli effetti di seguire gli stessi piatti per 12 settimane. I partecipanti hanno mantenuto una dieta ripetitiva, senza variazioni, durante il periodo di studio. I risultati ottenuti sulla bilancia hanno mostrato un andamento inatteso rispetto alle teorie tradizionali sulla varietà alimentare. La ricerca si concentra sull'impatto di questa strategia sul peso corporeo e sulla gestione della dieta.

La varietà alimentare è da sempre considerata un pilastro della nutrizione sana, ma una nuova ricerca della Drexel University negli Stati Uniti suggerisce che quando si tratta di perdere peso, la ripetitività potrebbe essere più efficace della diversità. Lo studio, pubblicato sulla rivista Health Psychology, ha analizzato i comportamenti alimentari di 112 adulti in sovrappeso o obesi per 12 settimane, scoprendo che chi mangiava gli stessi pasti e snack giorno dopo giorno perdeva più peso rispetto a chi variava maggiormente la propria dieta. I partecipanti che hanno seguito una dieta più routinaria hanno perso in media il 5,9 percento del loro peso corporeo, mentre coloro che hanno optato per una maggiore varietà hanno perso il 4,3 percento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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