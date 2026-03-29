Half Marathon festa per 6mila a Firenze nel nome della pace | risultati e ordine d' arrivo FOTO

Domenica 29 marzo si è svolta a Firenze l’edizione 2026 dell’Half Marathon, coinvolgendo circa 6.000 partecipanti. La corsa si è svolta lungo le vie del centro storico, attirando numerosi spettatori. Sono stati presentati i risultati e l’ordine di arrivo dei concorrenti, accompagnati da immagini dell’evento. La manifestazione si è conclusa con una festa collettiva dedicata alla pace.

Festa di colori e sorrisi per le vie del centro di oggi domencia 29 marzo per l’edizione 2026 dell’Half Marathon Firenze con ben 6.011 podisti in rappresentanza di 82 nazioni. Percorso da Lungarno della Zecca a Piazza Santa Croce, per i classici 21 km e 97 metri (11 km per i circa 1500 che hanno scelto la non competitiva). In tantissimi hanno corso con dipinti sul viso i colori della bandiera della pace, grazie a un kit messo a disposizione dagli organizzatori. Il via alle 9 dato dall’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. Con lei il coordinatore del Comitato organizzatore Marco Ceccantini e la presidente di Uisp Firenze Gabriella Bruschi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Half Marathon, festa per 6mila a Firenze nel nome della pace: risultati e ordine d'arrivo / FOTO Articoli correlati I podisti “invadono” la città: settecento iscritti alla Terni Half Marathon, le foto e i risultatiI partecipanti sono arrivati da tutte le regioni italiane a conferma che l’appuntamento è uno dei più attrattive del panorama podistico con forte... Half Marathon di Firenze: grande festa dello sport, in seimila a correre da 82 nazioni. I vincitoriFirenze, 29 marzo 2026 – Il keniano dell'Atletica Potenza Picena, Simon Dudi Ekidor, classe 1997, con un tempo di 1 ora 02' 18", ha vinto la Half... Tutti gli aggiornamenti su Half Marathon Temi più discussi: Scatta la Savona half marathon, domenica di sport e festa in città; Una corsa per la pace, presentata l’Half Marathon Firenze; Un preside-runner dal Perù alla Placentia Half Marathon; Pisogne, volano le iscrizioni della 2^ Lago d’Iseo 21k half marathon. Half Marathon, festa per 6mila a Firenze nel nome della pace: risultati e ordine d'arrivo / FOTOFesta di colori e sorrisi per le vie del centro di oggi domencia 29 marzo per l’edizione 2026 dell’Half Marathon Firenze con ben 6.011 podisti in rappresentanza di 82 nazioni. Percorso da Lungarno del ... firenzetoday.it Half Marathon da record, domenica 6mila al via e un percorso tra i monumenti del centroSarà un’edizione da ricordare quella in programma domenica 29 marzo 2026 per la Half Marathon Firenze, che taglia il traguardo della 42esima edizione con numeri da record. L’evento è sold out da quasi ... firenzetoday.it Half Marathon, festa per 6mila a Firenze nel nome della pace: risultati e ordine d'arrivo / FOTO x.com Pre partenza Firenze Half Marathon 2026 - facebook.com facebook