Guerra Usa-Iran dai Marines ai paracadutisti | il Pentagono prepara l' assalto finale Incursioni delle forze speciali non un' invasione

Il Pentagono sta organizzando operazioni militari in Medio Oriente, tra cui incursioni di forze speciali, senza pianificare un'invasione su larga scala. Migliaia di marines sono stati schierati su navi anfibie della Marina degli Stati Uniti, appartenenti alla 31ª flotta. Donald Trump ha dichiarato che la guerra nel territorio dovrebbe concludersi a breve, ma le attività militari sul campo continuano con operazioni di maggiore intensità.

Donald Trump continua a sostenere che la guerra in Medio Oriente sta per finire. Eppure migliaia di marines a bordo di navi anfibie della Marina Usa, appartenenti alla 31ª e all'11ª unità di spedizione, sono stati dispiegati dall'Asia. Altri 2.000 paracadutisti dell'82ª divisione aviotrasportata sono stati inviati nella zona delle operazioni: il loro compito è quello di essere dispiegati in tutto il mondo entro 18 ore dall'avviso e di effettuare assalti con il paracadute, anche contro un «aeroporto difeso», in preparazione di ulteriori operazioni di terra. È per questo motivo che neanche più i mercati credono ai comunicati della Casa Bianca, ma si affidano alle indiscrezioni giornalistiche e ai movimenti delle truppe. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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