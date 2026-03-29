A Dallas si è aperto il congresso del Cpac, dove si discute principalmente della guerra in Iran. La base Maga si mostra molto fedele a Donald Trump, ma tra i partecipanti si notano differenze tra giovani e anziani riguardo alla posizione sulla guerra. Le conversazioni evidenziano tensioni tra le diverse fasce di età e opinioni politiche, mentre il conflitto iraniano rimane al centro del dibattito.

Il Cpac si apre a Dallas con l’ombra della guerra in Iran che domina ogni conversazione. Mentre la base Maga mostra una fiducia quasi assoluta verso Donald Trump, emergono le prime crepe generazionali e politiche su questo conflitto armato. Nel grande centro congressi alle porte di Dallas, l’atmosfera è carica di bandiere americane, cappellini rossi e magliette con aquile e il volto del presidente. John, un attivista repubblicano del Texas, assicura che non esiste divisione nella base Maga, definendo come bugie dei media tradizionali qualsiasi voce critica. Andrew, un sostenitore con indosso un cappellino e una maglietta rossa con lo slogan Make America Great Again, ribadisce la fiducia nel leader, convinto che lui sappia esattamente cosa sta facendo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra Iran: la base Maga si spacca tra giovani e anziani

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