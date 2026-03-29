Le tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto sono aumentate, con i combattimenti che si sono intensificati e le forze militari straniere che si preparano a intervenire. Nel frattempo, il canale di Suez viene considerato a rischio a causa delle operazioni militari nella regione. È stato annunciato l'invio di migliaia di marines statunitensi, mentre i negoziati tra le parti continuano, seppur con molte difficoltà.

Da una parte, un negoziato fragile ma che si è ufficialmente aperto. Dall’altra, una guerra che rischia di assistere a una nuova pericolosa escalation. Dopo settimane di attesa, ieri gli Houthi hanno rivendicato i primi lanci di missili contro Israele. Uno all’alba e uno in serata. E adesso, per lo Stato ebraico, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e per l’Europa, si apre uno scenario da incubo: un nuovo fronte che incendia lo Yemen e mette a rischio lo stretto di Bab al-Mandab, la porta del Mar Rosso insieme a Suez. Gli Houthi hanno emesso un comunicato chiaro. I ribelli yemeniti hanno annunciato di essersi uniti Iran ed Hezbollah e hanno avvertito che i raid proseguiranno «finché l'aggressione non si fermerà su tutti i fronti della resistenza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra, gli Houthi entrano in guerra e ora anche Suez è a rischio. Migliaia di marines statunitensi in arrivo

Articoli correlati

Leggi anche: Il Wsj: «Colpito un cruciale aereo-sentinella Usa in Arabia». Migliaia di Marines nel Golfo. Missili e minacce, gli Houthi in guerra

Gli Houthi entrano in guerra e attaccano Israele. La Terza guerra del Golfo arriva al Mar RossoA quattro settimane esatte dallo scoppio della Terza guerra del Golfo, arriva anche il turno degli Houthi yemeniti che entrano nel conflitto...

Contenuti utili per approfondire Guerra gli Houthi entrano in guerra e...

Temi più discussi: Gli Houthi entrano in guerra, soldati Usa feriti in un raid iraniano; Guerra, gli Houthi entrano in guerra e ora anche Suez è a rischio. Migliaia di marines statunitensi in arrivo; TG4: Gli houthi entrano in guerra, attacchi incrociati, soldati Usa feriti Video; Medio Oriente, il 30 marzo vertice in Pakistan con Egitto, Arabia Saudita e Türkiye.

Gli Houthi entrano in guerra, soldati Usa feriti in un raid iranianoIl blitz delle milizie yemenite è scattato dopo che le forze armate di Teheran hanno centrato una base americana in Arabia Saudita provocando una ventina di feriti tra i soldati. Una rappresaglia dopo ... ansa.it

Gli Houthi dello Yemen entrano in guerra al fianco dell’Iran: missili contro IsraeleL'ingresso nel conflitto dei ribelli yemeniti allarga il fronte e mette a rischio il passaggio delle navi mercantili nello stretto di Bab al-Mandab, che controlla il traffico per il canale di Suez. quibrescia.it

Stasera la chiusura della 16esima edizione che ha richiamato migliaia di persone sia nelle sale coinvolte sia sui canali social - facebook.com facebook

Londra, migliaia di persone in corteo contro la guerra e l'estrema destra x.com