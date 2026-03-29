A Gubbio si è svolta ieri mattina la cerimonia di consegna del Premio Bandiera, patrocinato per la prima volta dal Ministero della Cultura. La premiazione si è tenuta nella sala Trecentesca di palazzo Pretorio, coinvolgendo figure di rilievo che hanno ricevuto il riconoscimento. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, tra cui i destinatari degli attestati.

È stata come sempre emozionante la consegna del Premio Bandiera, per la prima volta patrocinato dal Ministero della Cultura, che si è svolta ieri mattina nella cornice della sala Trecentesca di palazzo Pretorio. Per il 2026 il riconoscimento è stato assegnato al Ministro dello Sport Andrea Abodi e all’ Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, mentre la cartella d’autore è stata realizzata dal maestro Pino Pinelli. "Il ministro Abodi perché legato familiarmente con la nostra Città e perché nel suo operato di Ministro si impegna con i giovani per cercare di far crescere l’identità nazionale attraverso contributi nell’ambito dello sport, della cultura e dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio celebra il Premio Bandiera. Riconoscimenti ad Abodi e Treccani

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