Grazie all' intuizione di Gasparri la nostra lingua è stata messa al sicuro

Nel 2003, Maurizio Gasparri, all’epoca ministro delle Comunicazioni, invitò un giornalista nel suo ufficio. L’incontro si svolse in un momento in cui si discuteva di questioni legate alla tutela della lingua italiana. L’articolo fa riferimento a un episodio che coinvolge l’intervento dell’allora ministro, senza fornire dettagli su altri aspetti o motivazioni dell’incontro.

Caro direttore, nel 2003 Maurizio Gasparri mi chiese di andare a trovarlo nel suo ufficio di fresco ministro delle Comunicazioni. Stava lavorando alla legge sulle televisioni per la quale viene, e verrà, ricordato di continuo. Ma non era di quello che mi voleva parlare. Aveva sulla scrivania un enorme faldone che mi indicò: «Guarda queste carte, è una cosa importante». Aveva ragione: si trattava di documenti, neanche semplici, sul Trattamento Automatico della Lingua, detto più semplicemente TAL. Mi nominò presidente della Fondazione Ugo Bordoni (FUB), con il compito di fare da ponte fra cultura scientifica e cultura umanistica, uno di quei ponti di cui ha tanto bisogno l’Italia e che invece scarseggiano paurosamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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