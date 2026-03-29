Zeudi Di Palma, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 2024, ha attirato l’attenzione durante il reality per la sua amicizia con Helena Prestes. La ex Miss Italia ha recentemente annunciato di aver trovato l’amore. La sua presenza nel programma ha generato discussioni tra i concorrenti e tra il pubblico. La sua esperienza nella casa si è concentrata anche su rapporti interpersonali e dinamiche di gruppo.

Zeudi Di Palma è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. Durante l'esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, l'ex Miss Italia si era messa in mostra per la sua amicizia speciale con Helena Prestes. A distanza di mesi, ecco che la modella napoletana è tornata al centro del gossip per un annuncio che ha scatenato sia i suoi fans che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. La donna ha pubblicato un post su Instagram dove ha annunciato di aver trovato l'amore. L'ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato una foto in cui la si vede baciare una ragazza di nome Scarlett. Una relazione che andrebbe avanti dallo scorso gennaio ma che solo adesso è stata resa pubblica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Zeudi Di Palma ha trovato l’amore: la reazione di un’ex gieffina

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