Il Pontedera si prepara alla partita contro il Bra, considerata decisiva per le proprie possibilità di proseguire nel campionato. La squadra si presenta alla sfida con la consapevolezza di dover ottenere un risultato positivo, vista la posizione di classifica e le conseguenze di una eventuale sconfitta. La partita rappresenta un crocevia importante per il cammino del team in questa stagione.

Non si può far finta che non sia tale: la sfida odierna contro il Bra è per il Pontedera una gara da ultima spiaggia. Non c’è un verdetto in ballo, ma l’esito odierno avvicinerà molto quello che sarà il destino. Nell’unica gara di ieri del girone B la Torres ha battuto 3-1 il Livorno (3-0 già dopo 16’) e così il distacco dal quartultimo posto, quello dal quale i granata, ultimi, non possono trovarsi distanti più di 8 punti il 26 aprile, data di fine campionato, se vogliono giocarsi la salvezza almeno ai play out, è salito a 13 punti. Quelli che ha in più ora il Perugia, avversario su cui fare la corsa al momento e ospite oggi della Vis Pesaro poco dopo il match del Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Granata, è l’ora di vincere: "E’ quasi l’ultima spiaggia"

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