Gp Suzuka | Antonelli-bis Il sogno continua

Durante il Gran Premio di Suzuka, Antonelli ha ottenuto il suo secondo successo stagionale, confermando la sua presenza in testa alla classifica. Piastri si è piazzato secondo, mentre Leclerc ha completato il podio. La gara ha visto alcuni colpi di scena, con Antonelli che ha sfruttato le occasioni favorevoli per mantenere la leadership.

Piastri secondo, Leclerc chiude il podio.. Si dice che la fortuna aiuti gli audaci, si pensa che durante la stagione, la roulette russa potrebbe girarti contro ma per il momento, il primo jolly, lo pesca Antonelli. La gara si decide al giro 22. Russell si ferma ai box per il primo pit stop, Antonelli, che era alle spalle del compagno di squadra, resta fuori. Bearman, proprio mentre Russell esce dai box, va a muro. La Safety Car esce in pista, Antonelli, Hamilton e Gasly, che non si erano ancora fermati, entrano ai box. La sosta con safety car, permette di dimezzare il tempo del pit e così il pilota italiano, si ritrova primo. Kimi, non lascerà più questa posizione, andando a vincere la secona gara consecutiva e portandosi in testa al mondiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Gp Suzuka: Antonelli-bis. Il sogno continua. Articoli correlati Antonelli sorprende ancora: pole bis a Suzuka e Ferrari inseguono forteRoma - Il talento italiano conferma il momento d’oro con una pole straordinaria in Giappone, mentre Mercedes domina e Ferrari prova a restare... F1, Antonelli sorprende a Suzuka: seconda pole al GP del GiapponeIl giovane talento italiano firma il miglior tempo nelle qualifiche e guida la doppietta Mercedes. Tutto quello che riguarda Gp Suzuka Antonelli bis Il sogno... Temi più discussi: F1, Gp Giappone: Antonelli vola e vince a Suzuka, è in testa al Mondiale; Antonelli-bis a Suzuka, vince ed è in testa al Mondiale! Leclerc 3° precede Russell; Gp del Giappone: un’altra pole, super Antonelli fa subito il bis come Hamilton, Schumacher e Senna; GP Giappone, Antonelli batte Russell anche nelle qualifiche di Suzuka: Concentrato su domani. F1 diretta GP Giappone: Antonelli da urlo, altra vittoria! Poi Piastri e Leclerc, Hamilton sesto LIVEAntonelli parte davanti a tutti, poi Russell a confermare il dominio Mercedes. Rispuntano le McLaren a dar fastidio alle ‘Rosse’: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it F1 LIVE – GP Giappone 2026: la gara di Suzuka in DIRETTAL’iconico tracciato di Suzuka è il palcoscenico del GP del Giappone, terzo appuntamento del mondiale 2026 di F1: segui la cronaca LIVE della gara a partire dalle ore 6.50. La partenza del gran premio ... f1ingenerale.com Kimi Antonelli inarrestabile Il pilota italiano trionfa anche a Suzuka dopo la Cina. Batte Piastri e Leclerc e diventa uno dei più giovani leader del Mondiale di Formula 1. - facebook.com facebook F1, GP del Giappone: l'analisi delle qualifiche a Suzuka #SkyMotori #F1 #Formula1 #JapaneseGP x.com