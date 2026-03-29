GP Giappone le pagelle | Russell 5 vede il fantasma di Kimi Hamilton 5,5 vorrei ma non posso

Nel GP del Giappone, le valutazioni dei piloti mostrano alcune sorprese e stagioni con alti e bassi. Russell riceve un 5, dopo aver avuto un confronto difficile con un ex collega, mentre Hamilton ottiene un 5,5, evidenziando una gara in cui avrebbe voluto fare di più ma ha incontrato ostacoli. Tra i protagonisti positivi ci sono Antonelli, Piastri e Leclerc, mentre Hamilton e George non sono riusciti a superare alcuni avversari durante la corsa.

romossi e bocciati della terza gara della stagione della F1, il GP del Giappone vinto da Kimi Antonelli, alla seconda vittoria in F1. Il 19enne bolognese è diventato il più giovane leader del Mondiale, la McLaren è tornata nelle prime posizioni, Leclerc si è ripreso la migliore posizione in gara della Ferrari battendo Hamilton. Russell perde il confronto con Antonelli e la testa del Mondiale. Un ciclone. L’errore allo start è stato grave e lui stesso ha ammesso che, grazie alla Safety Car, gli è andata di lusso. Ma come già in passato, si è rivista una delle migliori qualità di Kimi, il saper ripartire dopo una sbavatura. E’ rimasto freddo e ha vinto perché in aggiunta all’aiuto della buona sorte, si era costruito nel corso di tutto il weekend un passo gara sensazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Articoli correlati F1, pagelle GP Giappone 2026: Antonelli fortunato, ma che qualità! Russell in confusione, Hamilton surclassato da LeclercPAGELLE GP GIAPPONE 2026 F1 Kimi Antonelli 8,5: un weekend praticamente perfetto, macchiato però da una pessima partenza che rischiava di... Leggi anche: F1 Gp Giappone: la bandiera gialla favorisce Antonelli e Hamilton. Kimi davanti a tutti, rabbia Russell Live Aggiornamenti e contenuti dedicati a GP Giappone le pagelle Russell 5 vede... Temi più discussi: La griglia scotta: i migliori e i peggiori del sabato dopo le qualifiche a Suzuka. I VOTI; F1, GP del Giappone, le pagelle: Antonelli imprendibile (9,5), Leclerc di cuore (8). Hamilton frustrato (5); Antonelli-bis a Suzuka, vince ed è in testa al Mondiale! Leclerc 3° precede Russell; MotoGP, i voti ai piloti protagonisti del GP di Brasile. F1, GP del Giappone, le pagelle: Antonelli imprendibile (9,5), Leclerc di cuore (8). Hamilton frustrato (5)Il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di F1, è stato vinto da Antonelli, al secondo successo (consecutivo) in Formula 1. Il ... msn.com Pagelle Gp Giappone F1, Antonelli super: la fortuna aiuta gli audaci, Leclerc stoico, Hamilton si è spentoVoti, pagelle, top e flop del Gp del Giappone con la seconda vittoria di Antonelli davanti a Piastri e Leclerc che resiste a Russell mentre Hamilton si spegne nel finale ... sport.virgilio.it Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Giappone e vola in testa al Mondiale con un’impresa da record di Tommaso Angelini - facebook.com facebook F1, Antonelli vince in Giappone: leader mondiale più giovane di sempre x.com