A Austin, la gara di MotoGP prenderà il via alle 22, con Francesco Bagnaia in pole position seguito da Augusto Acosta e l'italiano del team VR46 Ducati. Dopo la Sprint vinta da Jorge Martin, che non gareggiava da 511 giorni, si prepara la prova principale con i piloti in griglia. La griglia di partenza si presenta con Bagnaia davanti a tutti, mentre gli altri sono pronti a sfidarsi.

Questa la griglia di partenza per il GP delle Americhe: ?Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati)Pedro Acosta (Ktm)Francesco Bagnaia (Ducati)Marco Bezzecchi (Aprilia)*Joan Mir (Honda)Marc Marquez (Ducati)Jorge Martin (Aprilia)Alex Marquez (Ducati Gresini)Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)Ai Ogura (Aprilia)Luca Marini (Honda)*Enea Bastianini (Ktm) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)Diogo Moreira (Honda Lcr) Johann Zarco (Honda Lcr)Fabio Quartararo (Yamaha)Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac)Brad Binder (Ktm) Jack Miller (Yamaha Pramac)Franco Morbidelli (VR46 Ducati)Alex Rins (Yamaha)* In seguito a penalità Il Circuit of the Americas (COTA) si sviluppa su 5513 metri e ospiterà la terza delle 22 gare del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Austin, si parte alle 22: Di Giannantonio in pole, poi Acosta e Bagnaia

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