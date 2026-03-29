Governo Meloni non solo dimissioni | ecco le norme saltate o rinviate grazie ai nostri articoli

Negli ultimi giorni sono state annunciate le dimissioni di alcuni rappresentanti di governo, tra cui un sottosegretario alla Giustizia, una ministra del Turismo, un capo di gabinetto e un senatore di Forza Italia. Oltre a questo, sono state segnalate modifiche o rinvii di norme legislative, risultate da approfondimenti giornalistici. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle norme o sulle motivazioni delle dimissioni.

Non solo le recenti dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, della ministra del Turismo Daniela Santanchè, della capa di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi e del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, da capogruppo al Senato. I nostri articoli hanno contribuito a far saltare (o rinviare) diverse norme critiche, quando non proprio ad personam (o aziendam ). Eccone una recente carrellata, non certo esaustiva, da quando è partito il governo Meloni. Il 14 febbraio 2026 il Fatto ha segnalato che un comma infilato nella famigerata legge di riforma della Corte dei Conti sarebbe costato a una vasta platea di dipendenti pubblici diverse centinaia di euro l’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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