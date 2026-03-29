Gori | Trump ha fatto scelte non concordate di cui noi stiamo pagando le conseguenze

Un rappresentante ha dichiarato che le decisioni prese senza consenso stanno causando conseguenze negative. Ha aggiunto che l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele continua senza che siano ancora chiari gli obiettivi finali o la durata dell’operazione. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di tensione crescente nella regione.

“L’attacco di Stati Uniti e Israele prosegue senza che ne siano al momento visibili i traguardi e la conclusione. Non sembra possibile, nel breve, un “cambio di regime”, che probabilmente non è mai stato un vero obiettivo dell’azione militare. L’Europa subisce le conseguenze di una scelta sulla quale non è stata neanche informata: la chiusura dello stretto di Hormuz si è trasformato in pochi giorni in una crisi energetica di cui noi, del tutto dipendenti dal punto di vista energetico, abbiamo già iniziato a pagare il conto. A Bruxelles la priorità è mitigarne gli effetti per famiglie e imprese”. È l’analisi di Giorgio Gori, europarlamentare, che è stato ospite nella redazione di Bergamonews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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