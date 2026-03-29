Global Flotilla tappa a Napoli prima di ripartire per Gaza | Stavolta dobbiamo riuscirci

A Napoli è arrivata la Global Flotilla, una imbarcazione partita da Livorno con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Prima di ripartire, l'equipaggio ha dichiarato che questa volta devono riuscirci. La nave si trova nel porto partenopeo e si prepara a proseguire il suo viaggio verso la destinazione finale.