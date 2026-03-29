Gli ultras con la squadra | E al fianco di Politano

Durante la partita, i tifosi ultras hanno sostenuto la squadra con cori, bandiere, fumogeni e fuochi d’artificio. La loro presenza si è fatta notare sugli spalti, dove hanno mostrato entusiasmo e affetto per i giocatori. Tra i momenti più evidenti, gli ultras hanno esibito uno striscione con il nome di un calciatore, rafforzando il loro sostegno alla formazione.

Cori, bandiere, fumogeni e addirittura fuochi d’artificio. Ma soprattutto tanta, tanta passione a tinte biancazzurre. E’ stata proprio la passione a contraddistinguere la mattinata di ieri allo stadio Lungobisenzio, dove gli ultras della Curva Ferrovia Matteo Ventisette avevano dato appuntamento a tutti i tifosi del Prato per sostenere la squadra, impegnata nella classica rifinitura del sabato. L’intento era chiaro: dimostrare unità in questi giorni a dir poco burrascosi per l’ambiente, a causa dell’avvicendamento al vertice della società – con Antonio Politano ora presidente al posto della moglie Asmaa Gacem – e di tutte le polemiche che ne sono scaturite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli ultras con la squadra: "E al fianco di Politano" Articoli correlati Parma, parla Cuesta: «L’identità di squadra deve rimanere invariata. Suzuki o Corvi? Inizieremo con gli 11 che faranno al meglio per la squadra»Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Parma, parla Cuesta: «L’identità di squadra deve... Pescara-Bari senza tifosi biancorossi: ultras al San Nicola per caricare la squadraI sostenitori dei galletti, gravati dal divieto di trasferta in occasione della partita di domenica 8 marzo hanno assistito alla rifinitura caricando... Tutto quello che riguarda Gli ultras con la squadra E al fianco... Temi più discussi: Gli ultras con la squadra: E al fianco di Politano; Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: Politano domina, McTominay lancia Conte al secondo posto; Curva Ferrovia: Massimo appoggio alla società. E ad Asmaa diciamo grazie; Cagliari-Napoli, altro striscione al settore ospiti: Senza ultras non le partite... basta divieti vogliamo i nostri nemici | FOTO - CalcioNapoli24 | CN24. La battuta di Conte a Politano fa ridere tutti: Dai che per una volta...All'84' di Napoli-Torino il capitano degli azzurri è stato sostituito per far posto a Mazzocchi: siparietto con il tecnico ... corrieredellosport.it Il Napoli stende il Lecce in rimonta con i gol di Hojlund e Politano. Malore per BandaIl Napoli vince 2-1 in rimonta al Maradona contro il Lecce. Con questa vittoria la squadra di Conte si porta a 59 punti, a un solo punto dal Milan, atteso dalla trasferta all’Olimpico contro la Lazio. ilgiornale.it #Politano, l'agente: "Più passa il tempo e più lui diventa forte. All'#Inter non era pronto..." https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Politano--l-agente---Piu-passa-il-tempo-e-piu-lui-diventa-forte--All-Inter-non-era-pronto-----146944.aspx #Napoli - facebook.com facebook Come stanno #Bastoni e #Politano, i dubbi di #Gattuso e il programma Italia verso la #Bosnia x.com