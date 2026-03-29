gli itinerari nella natura

In questo periodo dell’anno, molte persone cercano di trascorrere del tempo all’aperto, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli. Si scelgono spesso percorsi naturalistici per fare attività all’aria aperta, cercando di vivere esperienze diverse dal solito e di creare ricordi legati alla scoperta di ambienti naturali. Le escursioni e gli itinerari rappresentano una possibilità per chi desidera immergersi nella natura e mettersi alla prova.

Siamo nel periodo dell’anno in cui torna la voglia di stare all’aria aperta e magari mettersi alla prova con qualcosa di diverso dal solito, un’esperienza da ricordare. Con il crescente interesse per i cammini in Toscana, la Via degli Dei è diventata uno degli itinerari più amati per immergersi nella natura. Si tratta di un percorso di circa 130 chilometri che collega Bologna a Firenze attraversando l’Appennino, seguendo in parte un’antica strada romana, la Flaminia Militare, ancora visibile in alcuni tratti lastricati. Ridurla a un semplice trekking è limitante: è un cammino di 5 o 6 giorni tra boschi, crinali e piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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