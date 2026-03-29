Un episodio di violenza si è verificato quando una giornalista Rai, durante un servizio con la troupe del Tgr Lazio, è stata aggredita da un gruppo di anarchici. Questa è la seconda volta che succede a questa giornalista. Contestualmente, il partito di centrodestra ha annunciato la condanna dell'accaduto.

Gli anarchici hanno aggredito, per la seconda volta, una giornalista Rai con la troupe del Tgr Lazio. Una seconda violenza dopo quella avvenuta una settimana fa. A denunciarlo è la stessa azienda, in una nota in cui racconta che una giornalista e la troupe della Tgr Lazio sono state vittime di un’aggressione mentre svolgevano il proprio lavoro nell’area compresa tra la Circonvallazione Tuscolana e via Lemonia. Anarchici all’assalto di una troupe della Rai. Secondo quanto ricostruito, la cronista stava intervistando uno dei partecipanti al presidio quando è stata improvvisamente minacciata. Nel corso dell’azione, il microfono utilizzato per il servizio è stato strappato e gettato a terra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli anarchici aggrediscono una giornalista Rai: aveva fatto una domanda… La condanna di FdI

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