Un attore noto per il suo ruolo in un film sulla vita di un bambino racconta come il lavoro abbia influenzato il suo percorso personale, portandolo a riflettere sulla crescita, i dubbi e i sogni. In un’intervista, ha condiviso il desiderio di mantenere vivo il bambino che è in lui, nonostante le sfide legate alla carriera e alla vita quotidiana.

Ci sono interviste in cui si cercano risposte. E poi ce ne sono altre in cui, senza accorgersene, si finisce per ascoltare un percorso. Quella per Virgilio Notizie con Giuseppe Pirozzi non è una conversazione costruita attorno al successo, né alla popolarità che inevitabilmente arriva quando un personaggio entra così profondamente nell’immaginario collettivo. È qualcosa di più silenzioso, e forse per questo più raro: è il racconto di un ragazzo che sta imparando a diventare uomo senza perdere il contatto con ciò che era all’inizio. Colpisce la sua lucidità, ma ancora di più la sua misura. Non c’è fretta nelle sue parole, non c’è bisogno di dimostrare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Pirozzi, attore oltre il Micciarella di Mare fuori: “Non voglio perdere quel bambino dentro di me”

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Argomenti discussi: Giuseppe Pirozzi ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli.

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