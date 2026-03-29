Giro di Catalogna 2026 | Brady Gilmore si aggiudica l’ultima frazione Vingegaard trionfa nella generale

Nell’ultima tappa del Giro di Catalogna 2026, una volata finale ha deciso il risultato. La frazione, con partenza e arrivo a Barcellona, si è conclusa con la vittoria di Brady Gilmore, del team NSN Cycling. Nella classifica generale, la vittoria è andata a Vingegaard. La corsa ha visto sette vittorie in carriera per Gilmore.

Volata ristretta a decidere l’ultima frazione del Giro di Catalogna 2026. Nella breve tappe con partenza ed arrivo in quel di Barcellona trova la settima vittoria in carriera Brady Gilmore (NSN Cycling Team). Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) si aggiudica senza problemi la classifica generale. All’inizio della corsa sono andati all’attacco lo statunitense Brandon McNulty della UAE Team Emirates-XRG, il colombiano Einer Rubio della Movistar Team, il danese Magnus Cort della Uno-X Mobility, l’irlandese Darren Rafferty della EF Education – EasyPost e il belga Liam Slock della Lotto Intermarché. Team Visma Lease a Bike e Ineos Grenadiers a gestire la situazione per obiettivi diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Catalogna 2026: Brady Gilmore si aggiudica l’ultima frazione, Vingegaard trionfa nella generale Articoli correlati Leggi anche: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt Axel Laurance trionfa nell'ultima tappa del Tour de la Provence 2026, Riccitello si aggiudica la classifica generaleIl terzo atto del Tour de la Provence 2026 ha offerto una giornata di corsa intensa, caratterizzata da una fuga di gruppo che ha imposto ritmi mirati... Approfondimenti e contenuti su Giro di Catalogna 2026 Brady Gilmore si... Temi più discussi: Vingegaard vince la 5^ tappa del Giro di Catalogna; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Evenepoel-Vingegaard, tandem show in pianura: poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair play. Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com