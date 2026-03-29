Nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo un gruppo di giovani iscritti a un movimento politico di centrodestra si è radunato in Piazza Stazione a Lecco. Il gruppo, guidato dal responsabile locale, ha manifestato vicino alla stazione, concentrando l’attenzione sulla presenza di gruppi di pattugliatori notturni nelle strade del centro cittadino. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Valessina: "Zone della città completamente abbandonate al controllo di giovani delinquenti, serve un nuovo piano sicurezza". Zamperini lancia l'idea dei volontari in contatto con le forze dell'ordine Una città che vuole essere accogliente e piacevole da vivere deve garantire ai propri cittadini la sicurezza di poter girare a qualsiasi ora senza alcuna preoccupazione. La manifestazione ha previsto un presidio fisso in Piazza Stazione con un successivo trasferimento in Piazza Diaz, per dare spazio agli interventi istituzionali in un altro luogo simbolo dei recenti episodi di violenza. Gli interventi sono partiti dalle considerazioni... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Gioventù Nazionale in stazione: "Strade presidiate da gruppi di City Patrol"

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