Giovanni Pesci | addio al gigante dei formaggi della Tuscia

È morto improvvisamente Giovanni Pesci, titolare della Cascina delle Pantane a Vejano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore agricolo della regione. Pesci era conosciuto per il suo lavoro nel settore dei formaggi nella zona della Tuscia. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e operatori locali.

La scomparsa improvvisa di Giovanni Pesci, titolare della Cascina delle Pantane a Vejano, segna la fine di un’era per l’agricoltura laziale. L’imprenditore si è spento dopo aver affrontato con forza una lunga malattia, lasciando dietro di sé un vuoto profondo nella comunità di Viterbo e della Tuscia. Lascia il fratello Roberto, imprenditore deceduto pochi mesi prima, che insieme a Giovanni aveva costruito un patrimonio basato sulla qualità dei formaggi di pecora. La sua assenza viene ricordata come quella di un promotore instancabile dell’agricoltura biologica, figura centrale nei mercati locali e nelle grandi manifestazioni nazionali dedicate al gusto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giovanni Pesci: addio al gigante dei formaggi della Tuscia Articoli correlati Giovanni Pesci, morto l'imprenditore agricolo: "Ha portato in alto i prodotti della Tuscia"Fratello di Roberto, morto pochi mesi fa, era titolare dell'azienda Cascina delle Pantane di Vejano e produttore di formaggi di pecora. Leggi anche: A Lallio addio a Luigi Berneri, il «signore» dei formaggi