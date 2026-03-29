Giornata internazionale della visibilità transgender migliaia di persone in corteo a Lima

Nella giornata internazionale della visibilità transgender, migliaia di persone si sono riunite in corteo nel centro di Lima. Attivisti e membri della comunità transgender peruviana hanno partecipato alla manifestazione, rivendicando maggiori diritti e riconoscimenti. La protesta ha coinvolto diverse zone della città, con striscioni e slogan che hanno attirato l’attenzione di passanti e media.

Attivisti e membri della comunità transgender peruviana hanno manifestato nel centro di Lima chiedendo maggiori diritti. Un evento importante per il Paese in quanto si tratta della prima marcia della storia del Perù organizzata da e per questa fetta della popolazione queer, in vista della Giornata internazionale della visibilità transgender che si celebra il 31 marzo. L’attivista Dany Silva ha denunciato che “l’aspettativa di vita media è di 35 anni” per i membri della comunità, “la transfobia ci sta uccidendo e noi vogliamo realizzare i nostri progetti di vita”. Questo articolo Giornata internazionale della visibilità transgender, migliaia... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata internazionale della visibilità transgender, migliaia di persone in corteo a Lima Articoli correlati Giornata internazionale della visibilità transgender: la cantante Karin Ann sostiene la comunità LGBTQ+In occasione della Giornata internazionale della visibilità transgender che ricorre il 31 marzo, l’artista slovacca Karin Ann si conferma non solo... No al Ddl Buongiorno. Corteo rumoroso per la Giornata internazionale della DonnaL’associazione Pronto Donna, che gestisce l’unico centro antiviolenza della provincia di Arezzo, organizza per domenica 8 marzo un grande corteo,... Una selezione di notizie su Giornata internazionale Temi più discussi: Giornata della visibilità transgender, domenica corteo a Trento; Giornata internazionale della visibilità transgender; Trans Day of Visibility: a Torino una settimana di eventi dedicati all'identità trans, non binarie e gender variant; Torino trans. Giornata internazionale della visibilità transgender, migliaia di persone in corteo a Lima(LaPresse) Attivisti e membri della comunità transgender peruviana hanno manifestato nel centro di Lima chiedendo maggiori diritti. Un ... stream24.ilsole24ore.com Ci vediamo al Parco! torna a Rimini per la Giornata della Visibilità TransgenderDomenica 29 marzo al Parco XXV Aprile – Serra Cento Fiori, una giornata di giochi, sport e laboratori all’aperto per famiglie e cittadinanza ... altarimini.it Come ogni anno abbiamo celebrato, nei giorni scorsi, la giornata internazionale della donna in Campidoglio, premiando tante eccellenze della nostra città e del nostro Paese: donne che si sono fatte largo nell'impresa, nelle professioni, nella cultura, nel giorn x.com 25 marzo, Giornata Internazionale del ricordo delle vittime della schiavitù La Giornata Internazionale in memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi si celebra il 25 marzo di ogni anno, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Onor - facebook.com facebook